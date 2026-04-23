【モデルプレス＝2026/04/23】Kis-My-Ft2が4月23日、デビュー15周年を記念した衣装展「Kis-My-Ft2：The Couture（ザ・クチュール）」の囲み取材に出席した。【写真】STARTOアイドル展示会、華やか衣装ズラリ◆キスマイ、一緒に衣装展を回りたい人は？この日、展示を回れるとしたら誰と回りたい？という質問が飛ぶと、二階堂高嗣は「毎年ライブがあると家族ももちろん見に来てくれるんですけど、甥っ子も観に来れるような年齢になっ