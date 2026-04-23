「中華そば専門 田中そば店」は、夏季限定メニューの「冷やかけ中華そば」を2026年4月25日(土)から、関東エリアと愛知県内の店舗のみで先行販売する。宮城県内の店舗は5月中旬以降に順次販売を開始する。【画像】この記事の写真を一覧で見る同商品は、鰹だしの旨みを引き出した澄んだスープに、喉越しの良い平打ちちぢれ麺を合わせた一杯。スープや麺だけじゃなく、丼も冷やして提供するのが特徴。暑くなる、これからの季節にぴっ