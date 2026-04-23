【「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」2次発送分】 4月27日16時より予約開始 2027年1月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」の2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月27日16時より予約受付を開始する。発送は2027年1月を予定し、価格は9,900円。