連絡は頻繁でも、関係のかたちは一様ではない。母親との距離感が変化するなかで、Z世代の親子関係は従来のイメージとは異なる輪郭を見せている。僕と私と株式会社の調査（2026年3月、18〜27歳の500人が対象)は、その実態を具体的な数値で示した。母親をどのような存在と捉えているかでは、支えてくれる存在が30.4％で最多となり、家族として普通の存在20.2％、親として尊敬する存在20.0％が続いた。一方、女性・母親別居層では