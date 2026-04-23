福岡市や地元消防によると、23日午前、同市中央区の舞鶴保育園から、保育園児4人と工事作業員3人の計7人が医療機関に搬送された。いずれも意識はあり、命に別条はない。内部工事で一酸化炭素が発生したことが原因とみられる。