J3高知は23日、公式サイトを更新。応援で使用される「鳴子」が、国際情勢の影響により品薄となっていることを報告した。クラブ公式サイトで「現在、国際情勢の影響により原材料（塗料）の調達が不安定な状況のため、鳴子が品薄となっております」と報告。「お客様には多大なるご不便をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。今後の入荷状況については随時最新情報を知らせるとし、「ご確認いただけますと幸