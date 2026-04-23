東京都のスタートアップ施策を先導する宮坂学副知事は、２７〜２９日に開かれる「ＳｕｓＨｉＴｅｃｈＴｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」について、「国内外のリーダーが登壇し、世界中から人が訪れるイベントだ」と話す。宮坂氏は元ヤフー会長で２０１９年に民間から１２年ぶりに起用され、都庁のデジタル化などを推進してきた。スシテックの実行委員長を務める。◆ＡＩ、ロボティクス、レジリエンス、エンターテイン