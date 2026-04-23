20日午後4時半過ぎに羽後町飯沢真田倉で、クマ4頭が歩く姿が撮影されました。親グマ1頭と子グマ3頭とみられる4頭が歩いている様子が映っています。撮影者によりますと、自宅から300メートルほど離れた場所で撮影したということです。クマが歩いているのは撮影者の自宅の裏山とみられ、その後、杉林の中に去っていったということです。撮影者は「こちらに向かってくる様子はなかった」とコメントしています。