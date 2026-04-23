愛車のカスタムで私生活もさらに充実!?人気フレンチシェフである鳥羽周作さんが、2026年3月31日と4月7日に自身のX（旧・Twitter）でカスタムを施した自身の愛車を披露し、注目を集めています。鳥羽シェフがXにアップしたのは、カスタムショップらしき場所で撮影されたトヨタ「ランドクルーザー70（ランクル70：GDJ76）」の写真でした。【画像】超カッコいい！ これが「鳥羽周作シェフ」に納車された実際の「本格SUV」です！ 画