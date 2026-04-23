アイシン、Woven Cityで関係構築型AIを実証MaaS社会の基盤構築へアイシンは自社が展開する「AIエージェント Saya／KAIBA」の取り組みについて、Toyota Woven Cityで開催されたイベント「KAKEZAN 2026」で披露しました。このイベントはToyota Woven Cityの新たな開発拠点「Inventor Garage」がまもなく稼働することに伴い行われ、インベンター同士の繋がりを生むことを目的としています。【画像】Sayaさんとトモダチに！ ヒト