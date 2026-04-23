BIGBANGが、デビュー20周年に向けた本格的な活動を開始。b.stage公式チャンネル開設と、8月からのワールドツアー開催を発表した。 （関連：D-LITE、“日本との繋がり”を大切に届けた心温まるステージBIGBANGとしての次なる活動も示唆） YGエンターテインメントは、BIGBANGが4月21日にグローバルファンダムプラットフォーム b.stageに公式コミュニティおよびSNSチャンネルを開