CSホームドラマチャンネルにて、「GWイッキに見せます！7DAYS」と題した一挙放送企画が4月29日から5月5日にかけて実施される。 参考：美空ひばりの1980年代の輝きがここにホームドラマチャンネルで3カ月連続特集放送 国内ドラマでは、濱田岳と西田敏行が新たな釣りバカコンビを演じた『釣りバカ日誌 新入社員 浜崎伝助』（テレ東系）シリーズをはじめ、寺島進主演の『駐在刑事』（テレ東系）シリー