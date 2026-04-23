部下の頬を殴るなどの暴行を加えた疑いで書類送検されていた男性警部補（４７）について、広島簡裁は罰金２０万円の略式命令を言い渡しました。また、容疑の一部は不起訴となりました。 県警によりますと男性警部補は２０２４年４月から去年５月までの間、４人の男性部下に対して「お前使えんの」と発言したり頬を殴るなどの暴行を加えていたということです。 暴行や一部の発言に関して行為を認めていますが、いずれもパワハラ