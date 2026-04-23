3月期決算企業の決算発表シーズンが本格化しています。ゴールデンウィークを挟み、5月中旬にかけて発表が集中するこの時期は、市場の関心が個別企業の業績へとシフトしやすい局面です。 決算発表における重要なポイントの1つが、会社側が示す業績予想のスタンスです。決算発表では今年度（2027年3月期）の会社計画が提示されますが、その期初計画の水準が市場予想と比べて強気なのか、それとも保守的なのかによ