水俣病の認定申請を棄却された熊本県と鹿児島県に住む7人が、両県を相手取り、水俣病と認めるよう求めた裁判の控訴審判決が4月23日あり、午後2時、福岡高等裁判所は原告の訴えを棄却しました。 【写真を見る】【速報】水俣病認定訴訟の控訴審判決福岡高裁も原告7人の訴えを棄却、一審判決を支持 この裁判は、熊本県と鹿児島県に住む7人が、両県に、水俣病の患者と認めるよう求めているものです。 66～73歳の原告7人は、