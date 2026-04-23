水俣病の認定申請を熊本、鹿児島県から棄却された７人が両県に棄却処分を取り消し、患者と認めるように求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁（高瀬順久裁判長）は２３日、原告側の訴えを退けた１審・熊本地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告は、未認定患者団体「水俣病被害者互助会」（熊本県水俣市）の会員ら７人（６６〜７３歳）で、２００２年から０５年に公害健康被害補償法（公健法）に基づき、患者認定を両県