モデルの“くみっきー”こと舟山久美子さん（34）が23日、自身のインスタグラムで第3子妊娠を報告しました。舟山さんは、インスタグラムで「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と現在の状況を報告。さらに「第3子の妊娠。正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と明かし、「30代半ばに差し掛かり、身