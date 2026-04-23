シンガー・ソングライターASKA（68）が23日、Xを更新。20日に青森県で最大震度5強を記録した地震後、SNSで「人工地震だ」などのデマや陰謀論が拡散しているとの報道を引用した上で「これから（もう始まってる）Xやその他ネットはデマだらけになる」と警告した。ASKAが引用した記事では、20日の地震後、「人工地震だ」「北海道日高沖で調査活動中の海洋開発機構の探査船「ちきゅう」が地震を引き起こしたなどのデマや誤情報が拡散し