【「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」特別バージョン】 4月23日～ 期間限定で実施 東京ディズニーランドにて4月23日、マンダロリアンやグローグーの仮装をしたゲストたちが集結するイベントが開催された。 今回のイベントは、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コ