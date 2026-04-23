【モデルプレス＝2026/04/23】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の日本人メンバーであるSHOTARO（ショウタロウ）が、4月21日までグループの公式Instagramを更新。日本での外食ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】K-POP日本人メンバー「親近感」日本のもんじゃ焼き店でのわんぱく外食ショット◆RIIZEショウタロウ、もんじゃ焼きを楽しむ姿披露同アカウントではハートポーズの絵文字や「＃RIIZE」「＃SHOTARO」などハッシュ