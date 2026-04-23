ニセの「逮捕状」が自宅に郵送され 警察官をかたる詐欺が相次いでいますが、新たな手口です。ニセの逮捕状が県内の80代女性の自宅に郵送され、女性は現金550万円をだまし取られました。 県警によりますと、県内の80代女性は今年2月中旬、自宅の固定電話に、警察官を名乗る男から電話があり、「鹿児島出身の男性を捕まえている。その男性の自宅を捜索したら、あなたの携帯と通帳が出てきた。あなたも関係者として逮捕する」など