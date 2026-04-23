元俳優の前山剛久さんが2026年4月20日にインスタグラムを更新。現在の心境について語った。「食事もあまりできなかった」急逝した俳優の神田沙也加さんとの交際が報じられていた前山さん。22年6月に当時所属事務所を退所後、25年12月からメンズラウンジで働いていたが、神田さんとの交際について店のオーナーと話す動画が波紋を広げ、26年3月に退店したことを報告した。一方、前山さんは4月18日から「無職になった前山剛久を田舎に