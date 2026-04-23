【週プレ×TGIF】「春の週プレ賞」Web投票が4月22日（水）スタート！撮り下ろしグラビア撮影＆デジタル写真集発売を賭けた投票企画が開幕。 『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」と、日本最大級のグラビアアイドルイベント「TGIF」による連動企画が今年も幕を開ける。最優秀賞である「春のTGIF ONLINE 2026 週プレ賞」の受賞者には、撮り下ろしグラビアの撮影とデジタル写真集