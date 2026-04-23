BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名によるユニット・ShowMinorSavageが、2026年4月24日（金）にシングル「ROMEO」をリリースすることが決定した。本作は、ShowMinorSavageにとって約1年半ぶりとなるシングル。メンバー3名によるセルフプロデュース型のユニットであり、本作「ROMEO」でもメンバーが制作に参加している。楽曲は、メロウな質感が印象的なR&Bナンバー。”Losing control”