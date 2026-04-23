フジテレビ系連続ドラマ「１０２回目のプロポーズ」（水曜・後１１時）第４話が２２日に放送された。同作は鈴木おさむ氏が企画を手掛け、１９９１年に放送された「１０１回目のプロポーズ」の続編。「１０１回目のプロポーズ」の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘・光（唐田えりか）を主人公にした、笑えて泣けるヒューマンラブストーリー。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）音（伊