左脇腹の違和感で調整が遅れていた西武のタイラー・ネビン内野手が、２４日の２軍・ＤｅＮＡ戦（ベルーナＤ）で実戦復帰する見込みとなった。この日はカーミニークで３軍選手に交じって走塁練習を行った後、一塁でノックを受け軽やかな動きを披露。フリーバッティングでは、柵越えも放った。状態がなかなか上向かず開幕から約１か月が経過してからの実戦復帰となり、「試合は楽しみですし、試合を家のソファでテレビで見るの