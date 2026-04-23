◇スペイン１部バルセロナ１―０セルタ（２２日・カンプノウ）バルセロナのスペイン代表ＦＷヤマルが、ホームのセルタ戦で前半４０分にＰＫを決めた直後に倒れ込み、左太もも裏を痛めた様子で途中交代した。ＡＰ通信によるとクラブはけがの程度を明らかにしていない。１８歳のヤマルは６月開幕の北中米Ｗ杯での活躍が期待されているが、その負傷程度の判明が注目される。Ｗ杯開幕が迫り、各国でも負傷によって出場が絶望とな