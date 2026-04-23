◇スペイン１部第３３節Ｒソシエダード０―１ヘタフェ（２２日・レアレ・アレーナ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英は、約３か月ぶりの先発出場となったホームのヘタフェ戦でフル出場し、試合の「マン・オブ・ザ・マッチ」に選出された。しかし、相手の決勝ゴールにつながるクロスを許したシーンもあり、チームは０―１と敗れた。左ハムストリングスの負傷から今月１１日のアラベス戦に途中出場し、復帰を果たした久