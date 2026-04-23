いずれ向き合うはずのテーマが、先送りされたままになっている。実家の将来をめぐる問題は多くの家庭に共通するが、当事者同士の会話は思いのほか進んでいない。株式会社NEXERと株式会社大中環境による調査（2026年4月、全国の男女300人を対象にインターネットで実施）は、その実態を数字で示した。調査では、親が持ち家に住む人のうち、実家の将来について考えたことがあると答えたのは47.3％。一方で、考えたことがない人も5