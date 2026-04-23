◆米大リーグジャイアンツ３―０ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、昨年８月から続いていた連続試合出塁が「５３」で止まった。投げては６回５安打無失点、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）の快投を見せて防御率は０・