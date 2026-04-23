◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝４月２３日、シャティン競馬場４度目の香港遠征となるサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は、ゆったりと一歩、一歩を踏みしめるように芝コースでの追い切りを終えた。斎藤助手は「暑さにも影響を受けず、活気があるなかで、追い切りの動きも手応えが最後まであるなかで動けていたので、満足いく