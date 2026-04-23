あと1品ほしい…そんなときはエリンギを使った簡単副菜がとても便利です。手で裂けば、包丁やまな板もいりません。 ▼シンプルに塩で食べる エリンギを裂き、オーブントースターや魚焼きグリルで焼くだけのシンプルレシピ。おいしい塩を振って食べましょう。 ▼電子レンジで手軽に作る 裂いたエリンギに酒を振り、レンジ加熱する簡単レシピ。作りおきにもぴったりです。 ▼お弁当にも活用できる みんなが大好きなバターじょ