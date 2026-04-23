何気ない一言が尾を引く。そんな経験が、働く人の行動や意欲を静かに変えている。パーソルテンプスタッフ株式会社の調査は、表面化しにくい職場での心理的負担が、個人のパフォーマンスや組織の持続性に影響している実態を示した。同調査によると、職場で傷ついた経験の内容は、言い方や伝え方が60.8％で最多。役割分担の不公平感45.8％、人間関係の居づらさ42.7％、評価への不満42.1％が続く。いずれも明確なハラスメントとは