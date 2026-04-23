俳優の高橋克実（65）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（後1：00）に出演。2002年に、くも膜下出血のため40歳の若さで急逝した俳優・伊藤俊人さんに思いをはせた。【写真】共演者で集まって…40歳で急逝の名優・伊藤俊人さん偲ぶ“ショムニ会”下積み生活が長かった高橋にとって転機は30代後半のドラマ『ショムニ』への出演だった。同作では伊藤さんとの“人事課コンビ”としても人気を博した。番組では、伊藤さんが