公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に棄却された男女7人が、処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は23日、全員を水俣病と認めなかった一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。