◇ナ・リーグドジャース0―3ジャイアンツ（2026年4月22日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で出場。6回5安打無失点、7奪三振と完璧な投球を披露したが、打線の援護に恵まれず、今季3勝目はならなかった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は勝利にこそ結びつかなかったが、チームが勝つ確率を高める完璧な投球内容を絶賛した。初回