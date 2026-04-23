俳優の杉浦太陽が22日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの最近の成長についてつづった。【映像】家族旅行中の生後7カ月の夢空ちゃん「ユメタイム」というタイトルでブログを更新した杉浦は、「仕事帰りの癒し」と切り出し、絵本を広げて遊んでいる夢空ちゃんの写真を公開した。続けて、「ハイハイも少しずつ上達しながら」と夢空ちゃんの最近の成長についても言及。ハイハイする写真を添え、「自分の進み