見取り図の盛山晋太郎（40）とリリー（41）が23日、都内で「神の雫」コラボレーションワイン発表会・全種テイスティング会に出席した。世界的な大人気ワイン漫画「神の雫」原作者で亜樹直（あぎ・ただし）のペンネームで活躍するきょうだい、樹林ゆう子氏、樹林伸氏とともに、2人が参加した理由について、イベント中に「酒好き」と紹介された。28日解禁の2種類を始め、これまでにも人気から完売続出となっていた、全12種類をファミ