石塚硝子がマイナスに転じている。午後１時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高６２０億円（前期比４．２％増）、営業利益３５億円（同１５．９％減）、純利益２１億５０００万円（同１７．９％減）と２ケタ減益を見込むことが嫌気されている。 前の期に稼働開始した新工場の貢献もあってプラスチック容器の伸びを見込むほか、その他事業のパウチ飲料充填事業の伸長を見込む。ただ、原油価格の上昇に伴うエネ