三社電機製作所が底堅い動きとなっている。この日、資源エネルギー庁が実施する「令和７年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業」の省エネルギー投資促進支援事業費補助金「工場・事業場型」および「設備単位型」に、同社製品が採択されたと発表しており、これを好材料視する動きがあるようだ。既存の電源機器から今回採択された対象製品に更新を行うことで、最大３分の１の補助を受けることができるとし