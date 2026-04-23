Mrs. GREEN APPLEが主催するエンタテインメントメディア『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』の2026年出演者全ラインナップが発表された。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、MUFGスタジアム（国立競技場）へフェーズ2から辿る、着実に拡大し続けるライブ規模） 同イベントは昨年6月に初開催されたもので、2回目となる今年は6月10日、11日の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催される。初日の6月10日の出演者はMr