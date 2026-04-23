午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２１９、値下がり銘柄数は１３２１、変わらずは２９銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは鉱業、不動産、食料、機械。値下がりで目立つのは非鉄金属、サービス、空運など。 出所：MINKABU PRESS