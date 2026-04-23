開催：2026.4.23 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 11 - 7 [Wソックス] MLBの試合が23日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとWソックスが対戦した。 Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。 1回表、5番 エドガー・ケーロ カウント3-1から押し出しの四球でWソックス得点 ARI 0-1 CW