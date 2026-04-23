パナソニックは6月上旬に、上段でグリル料理、下段でスープを一度に調理可能な「おまかせグリル＆スープ」を搭載する、「スチームオーブンレンジ ビストロ NE-UBS10E」を発売する。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格はオープンで、公式オンラインショップ「Panasonic Store Plus」での価格は15万4800円。●1人分でもOK、スープのつくり過ぎが防げる「NE-UBS10E」は、冷凍ストック品や冷蔵・常温といった、その場にある