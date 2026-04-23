武者修行先で待望のゴールを決めた。だが、厳しい状況にあることは変わらない。ドイツ２部プロイセン・ミュンスターにレンタル移籍中の山田新は、４月19日のシャルケ戦で移籍後初ゴールを決めた。夏に川崎フロンターレから名門セルティックに移籍して以降、欧州に渡って初めての得点だ。セルティックではリーグ戦の８試合に出場したが、スタメンに名を連ねたのは１回。得点をあげることなく、十分な出場機会を得られないなか