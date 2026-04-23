WEST.の藤井流星が自身のInstagramを更新し、妹・藤井萩花の子どもたちと過ごしたプライベートショットを公開した。 【写真＆動画】甥っ子たちと過ごすWEST.藤井流星／藤井流星＆藤井萩花＆藤井夏恋の兄妹ショット ■藤井流星、甥っ子たちと過ごすやさしい時間を公開 藤井は、「叔父さんやってきました バイクショップで初めてのバイク 可愛過ぎたので共有します」とつづり、子どもたちとのひとときを投稿した。 公