【動画＆写真】二宮和也が嵐への思いを語る『6SixTONES』予告／二宮＆SixTONES集合ショット SixTONESのデビュー6周年を記念して年6回放送される大型特別番組『6SixTONES』（TBS系）の第三弾となる4月29日の放送に、二宮和也がゲストとして登場。番組公式SNSの予告で二宮が嵐について語るシーンが、話題を呼んでいる。 ■二宮が運転するクルマでSixTONESが嵐を大合唱するシーンも 予告で二宮は、カメラマン