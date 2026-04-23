小野測器 [東証Ｓ] が4月23日後場(13:45)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比27.2％増の4.1億円に伸び、1-6月期(上期)計画の6.3億円に対する進捗率は66.0％となった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.9％→9.5％に改善した。 株探ニュース