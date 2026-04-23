東リ [東証Ｓ] が4月23日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の55億円→57億円(前の期は46.6億円)に3.6％上方修正し、増益率が17.9％増→22.2％増に拡大し、従来の36期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の37.9億円→39.9億円(前年同期は35.1億円)に5.3％増額し、増益率