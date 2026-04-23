森六 [東証Ｐ] が4月23日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の28億円→39億円(前の期は22億円)に39.3％上方修正し、増益率が27.0％増→77.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.9億円→22.9億円(前年同期は16.4億円)に92.1％増額し、一転して39.8％増益計算になる。 株探ニュ